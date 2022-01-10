Минторговли: Все крупные сети продовольственных магазинов доступны

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В Министерстве торговли сообщили о том, что все крупные сети продовольственных магазинов в Казахстане вновь стали доступны, передает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Как сообщили в ОЮЛ "Союз торговых сетей", все продовольственные магазины торговых сетей, входящих в СТС (Metro, Small, Маgnum), уже открыты для покупателей по всему Казахстану.

Тем не менее, часть торговых точек, пострадавших от мародерства в период беспорядков в стране, пока остаются закрытыми.

Также отмечается, что все супермаркеты работают по сокращенным графикам, которые определяются с учетом условий режима ЧП.

Напомним, что сегодня в Казахстане были установлены предельные цены на бензин и дизельное топливо.

Кроме того, жителей Алматы не будут штрафовать за неоплаченную парковку, а в магазины южной столицы вновь стали подвозить социальный хлеб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950343-mintorgovli-vse-krupnye-seti-prodovolstvennyh-magazinov-dostupny/