Поставка социального хлеба возобновлена в магазины Алматы

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В Алматы работают три крупных хлебозавода, которые выпускают продукцию по ценам прежнего уровня - 80 и 85 тенге за булку, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

Как сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, три крупных хлебозавода ("Аксай нан", "Алматы нан" и "Рузи нан") выпускают порядка 80 тонн социального хлеба в день.

"Цена на производимую продукцию осталась на прежнем уровне ("Аксай нан" - 80 тенге за булку, "Алматы нан" - 85 тенге). Сегодня в городе также возобновлена работа всех крупных торговых сетей, а также магазинов у дома", - сообщают в ведомстве.

В штабе также уточнили, что восстановлены каналы поставок продовольствия от производителей города Алматы и регионов страны.

Напомним, ранее стало известно о том, что перекупщики продавали хлеб в Алматы за 300-380 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950264-postavka-sotsialnogo-hleba-vozobnovlena-v-magaziny-almaty/