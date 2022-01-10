Опубликованы номера "горячей" линии по вопросам образования

Появился список номеров телефонов "горячей" линии Минобразования для жителей разных регионов Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МОН.
В МОН опубликовали список номеров телефонов различных комитетов в составе министерства. Их можно увидеть на картинке ниже.
По указанным номерам казахстанцы, находящиеся в разных регионах, смогут получить информацию по вопросам образования.
Также доступны номера телефонов "горячей" линии региональных управлений образования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950339-opublikovany-nomera-goryachey-linii-po-voprosam-obrazovaniya/