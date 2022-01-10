Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штрафы за неоплаченную парковку алматинцам начисляться не будут, об этом сообщили в A-Parking, передает NUR.KZ.

В ответ на запрос корреспондента NUR.KZ о том, будут ли начисляться штрафы за парковку за время режима ЧП и праздничные дни, когда начались беспорядки и не работала связь, в A-Parking сообщили, что штрафы начисляться не будут.

На данный момент A-Parking не работает, сообщили в компании.

Ранее аким Алматы сообщал, что постепенно возвращается к нормальной жизни.

Также говорилось, что террористы шесть раз атаковали здание департамента полиции в Алматы во время беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950244-shtrafy-za-neoplachennuyu-parkovku-almatintsam-nachislyatsya-ne-budut/