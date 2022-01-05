"Нам необходимы единство и сплоченность": верховный муфтий обратился к казахстанцам

Наурызбай кажы Таганулы. Фото: muftyat.kz

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы на фоне непростой ситуации в стране обратился к казахстанцам.

Слова верховного муфтия опубликовало издание Sputnik Казахстан.

"Уважаемые соотечественники! 30 лет назад мы добились независимости, о которой мечтали наши предки. Хвала Аллаху! На сегодняшний день для каждого казахстанца священный долг сохранить эту независимость. Государство, лишенное покоя, словно небо без звезд. Если не будет покоя и мира в стране, всем известно, что не будет пользы от всего.

Аллах в священном Коране говорит: "Не бунтуйте после того, как на земле воцарилась тишина". Сейчас, дорогие братья и сестры, всем нам необходимы единство и сплоченность. Поэтому давайте попросим все у Аллаха единства страны, мира и покоя. Давайте постараемся внести свой вклад в единство страны. Пусть Всевышний Аллах благословит нашу страну", - цитирует издание главу ДУМК.

Отмечается, что в своем обращении Наурызбай кажы Таганулы пожелал, чтобы Аллах даровал казахстанскому народу сплоченность, солидарность и единство.

Напомним, ранее МВД сообщило, что в результате беспорядков в разных областях страны пострадали 95 полицейских, задержано больше 200 человек.

Хронологию событий можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949849-nam-neobhodimy-edinstvo-i-splochennost-verhovnyy-muftiy-obratilsya-k-kazahstantsam/