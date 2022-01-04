Правительственная комиссия проводит переговоры с группой активистов в Мангистау

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В Мангистауской области правительственная комиссия проводит встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

"Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, вот уже несколько дней в Мангистауской области на улицах собираются люди и высказывают свое недовольство ценами на сжиженный газ.

В регион выехала правительственная комиссия, в которую включены сотрудники Администрации президента. Также на постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб.

Ранее стало известно, что комиссия уже приступила к работе. Она должна всесторонне и системно рассмотреть актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949725-pravitelstvennaya-komissiya-provodit-peregovory-s-gruppoy-aktivistov-v-mangistau/