Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завтра проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.

"Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей Администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране", - сообщил пресс-секретарь президента.

Напомним, сегодня в Мангистаускую область прибыла правительственная комиссия, в которую вошли сотрудники Администрации президента. Она должна найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме с газом.

Как ранее сообщил глава государства, правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты же должны проявить ответственность и готовность к диалогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949733-tokaev-provedet-soveschanie-po-sotsialno-ekonomicheskoy-situatsii-v-strane/