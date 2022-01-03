Ногаев встретился с водителями в Жанаозене и призвал их к конструктивному диалогу

Нурлан Ногаев. Фото: instagram.com/akimat_mangystau

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился в Жанаозене с автовладельцами и призвал их к конструктивному диалогу. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице акимата Мангистауской области.

Ногаев разъяснил собравшимся гражданам меры, принятые правительством по поручению главы государства в отношении ценообразования на сжиженный газ. Ранее сообщалось, что была создана межведомственная комиссия, которая изучит социально-экономическую ситуацию в регионе. Кроме того, некоторые АЗС уже заявили о снижении цены на газ со 120 до 85 - 90 тенге.

"Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора", - заявил Ногаев.

Аким области призвал собравшихся решать вопросы правовым путем посредством конструктивного диалога.

Напомним, накануне в нескольких населенных пунктах Мангистауской области, в том числе Жанаозене и Актау, начались массовые акции протеста - автовладельцы потребовали снизить цены на сжиженный газ. На события отреагировал президент Токаев, он дал соответствующее поручение правительству.

Сегодня глава правительства Мамин рассказал, что было предпринято для того, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949681-nogaev-vstretilsya-s-voditelyami-v-zhanaozene-i-prizval-ih-k-konstruktivnomu-dialogu/