"Вернуть цену в 60 тенге за литр странно": эксперт о ситуации на рынке сжиженного газа в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанский экономист объяснил, почему сжиженный газ в стране будет только дорожать, а сдерживать цены на него невозможно.

Эксперты Telegram-канала Finance.kz поделились инфографикой и наглядно продемонстрировали стоимость сжиженного газа в Казахстане и других странах.

Инфографика: telegram-канал Finance.kz

"Простая иллюстрация, демонстрирующая почему сжиженный газ в Казахстане будет только дорожать. Ситуация схожая с бензином - рынок слишком долго сдерживали. С 1 января 2022 года 100% торгов сжиженным нефтяным газом проходит через товарные биржи", - отмечает экономист Андрей Чеботарев.

Ранее в Минэнерго объяснили, что реализация газа посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы газа напрямую у производителей.

"В условиях биржевой торговли требовать вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно (на самом деле глупо). Напоминаем, что Казахстан живет в условиях рыночной экономики, в рамках которой никакое регулирование цен, тем более на биржевой товар, невозможно", - добавил эксперт.

Ранее жители Жанаозена и Актау вышли на улицы, потребовав снизить стоимость сжиженного газа до 60 тенге, - с начала года топливо в регионе стало стоить 120 тенге за литр. Ситуацию прокомментировали в акимате.

На акции отреагировал и глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1949657-szhizhennyy-gaz-v-kazahstane-budet-tolko-dorozhat-zayavil-ekspert/