Дело Бакытгуль Хаменовой: нашумевший памятник Абаю открыли в Атырау

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30 декабря в Атырау торжественно открыли памятник Абаю, установленный перед центром его имени в микрорайоне Нурсая, передает "Ак Жайык".

В церемонии приняли участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, заслуженный деятель Казахстана Илья Жаканов, абаевед Кадыр Жусуп и другие.

"Республиканская комиссия признала эскиз скульптора Аскара Нартова лучшим из предложенных вариантов. Памятник изготовлен из художественной бронзы, его общая высота 11 метров", - отметила заместитель руководителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Атырау Куралай Кумарова.

Напомним, данный монумент фигурирует в уголовном деле заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры, архивов и документации Акылбека Рыскалиева.

Чиновников подозревают в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по установке памятника Абаю за 145 млн тенге.

Сначала суд для Бакытгуль Хаменовой санкционировал домашний арест, но позже госслужащую поместили под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949382-delo-bakytgul-hamenovoy-nashumevshiy-pamyatnik-abayu-otkryli-v-atyrau/