Километровые пробки образовались близ "Алтын Орды" после открытия развязки в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинцы делятся в соцсетях видеороликами, на которых запечатлены километровые пробки рядом с рынком "Алтын Орда". При этом лишь несколько дней назад здесь открыли долгожданную развязку, которая должна была решить эту проблему, передает корреспондент NUR.KZ.

Торжественное открытие развязки прошло 25 декабря. В МИИР тогда отмечали, что открытие развязки "придаст положительный эффект в части увеличения пропускной способности на данном участке, повышения удобств для населения и решения проблем инфраструктуры для ведения бизнеса граждан, учитывая расположение крупных рынков "Алтын Орда", "Барлык" и ТРЦ "Молл Апорт".

Однако уже во вторник в соцсетях появились видеоролики, на которых видно, что даже после открытия развязки на мосту образуются огромные пробки. Пользователи пишут, что с открытием нового моста проблема не решилась, а ситуация - только усугубилась.

Комментаторы отмечают, что проблему пробок в больших городах не способна решить ни одна развязка.

"Пора бы уже понять, что расширение дороги, увеличение полос, строительство развязок не решает вопрос пробок";

"Ни одна развязка не решит проблему пробок - пробки просто чуть дальше отодвинутся. В развитых странах это давно поняли и развивают общественный транспорт";

"Кошмар. Пробка как была на "Алтын Орде", так и осталась", - считают комментаторы.

Между тем некоторые горожане предположили, что пробки вызваны сезонным ажиотажем - все спешат закупиться к новогодним праздникам.

"Из-за праздников, скорее всего, такой ажиотаж и пробки. После Нового года посмотрим", - так выглядит один из комментариев.

Отметим, что ранее горожане раскритиковали и другую новую развязку - алматинцы недовольны открытой лишь 14 декабря развязкой по проспекту Рыскулова. По словам горожан, с ее открытием на проспекте ликвидировали пешеходный переход и отключили светофоры, из-за чего переход через дорогу стал смертельно опасным.

К слову, через несколько дней после открытия развязки здесь случилось смертельное ДТП.

После критики алматинцев власти города сообщили, что схему движения на перекрестке близ новой развязки изменят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949016-kilometrovye-probki-obrazovalis-bliz-altyn-ordy-posle-otkrytiya-razvyazki-v-almaty/