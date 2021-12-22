Автомобиль сбил трех пешеходов в Алматы: один человек погиб

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Во вторник, 21 декабря, вечером на проспекте Рыскулова в Алматы автомобиль совершил наезд на трех пешеходов. Одна из пострадавших погибла, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматы.

Сообщается, что ДТП произошло примерно в 21.30.

"Гражданин К. 1980 года рождения, управляя автомобилем марки Hyundai, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, на пересечении с улицей Донецкая допустил наезд на трех пешеходов 62 лет, 52 лет и 61 года, которые проезжую часть пересекали в северном направлении в неустановленном месте.

В результате ДТП одна из пешеходов скончалась.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 УК РК. Назначены экспертизы", - сообщила заместитель главы управления дознания ДП Алматы полковник полиции Салтанат Хишанло.

Как уточняет издание Sputnik Казахстан, пострадавшие пешеходы пытались перебежать дорогу при неработающем светофоре. Водитель Hyundai поздно заметил их, не успел затормозить и сбил людей.

Издание отмечает, что на проспекте Рыскулова сейчас изменились правила дорожного движения. Кроме того, накануне здесь были отключены светофоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947863-avtomobil-sbil-treh-peshehodov-v-almaty-odin-chelovek-pogib/