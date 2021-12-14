Движение по развязке на Рыскулова-Емцова открыли в Алматы

Развязка Рыскулова-Емцова. Фото: акимат Алматы

В Алматы сегодня, 14 декабря, открыли движение по развязке на пересечении улиц Рыскулова-Емцова. Старт движению дал аким города Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда, передает NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, строительство развязки завершено. Протяженность эстакады через проспект Рыскулова составляет 186 метров, что позволит увеличить пропускную способность по улице Емцова до 40 тысяч автомобилей в сутки, а по Рыскулова - до 80 тысяч.

Фото: акимат Алматы

Ранее было открыто движение по отдельным боковым съездам.

Строительство развязки затягивалось из-за судебных тяжб с владельцами строений, находившихся в зоне строительства.

"Как сообщалось, в текущем году на 274 улицах Алматы протяженность новых дорог составит 108 км на 415 улицах. Завершены работы по обустройству 7 км велодорожек, общая протяженность которых достигла 80 км.

Фото: акимат Алматы

Ранее на строящейся развязке на пересечении Кульджинского тракта и улицы Бухтарминской было организовано движение транспортных средств по эстакаде по Кульджинскому тракту в двух направлениях. Кроме того, открыто движение по съездам с улицы Бухтарминской на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на улицу Бухтарминскую, без необходимости проезда к разворотной площадке", - рассказали в акимате.

Аким Алматы на рабочем объезде. Фото: акимат Алматы

Напомним, развязку на Емцова-Рыскулова начали строить летом 2018 года.

Кроме того, в ноябре в городе частично было открыто движение по развязке на Кульджинском тракте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946881-dvizhenie-po-razvyazke-na-ryskulova-emtsova-otkryli-v-almaty/