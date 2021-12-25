Открыто движение по развязке возле рынка "Алтын Орда"

Фото: МИИР РК

25 декабря состоялось открытие движения по новой главной магистральной эстакаде на участке Алматы-Райымбек в районе рынка "Алтын Орда". На мероприятии присутствовали министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и аким Алматинской области Канат Бозумбаев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу "Подкова", мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты.

Кроме того, для транзитного, общественного и местного транспорта на протяжении 4 км появилась 10-полосная дорога с переустройством инженерных коммуникаций.

Фото: МИИР РК

К реализации проекта привлекли свыше 200 рабочих и 50 единиц техники, в том числе сложные вспомогательные сооружения и оборудование для охвата работ по всей протяженности монолитного пролетного строения.

Фото: МИИР РК

"Открытие движения придаст положительный эффект в части увеличения пропускной способности на данном участке, повышения удобств для населения и решения проблем инфраструктуры для ведения бизнеса граждан, учитывая расположение крупных рынков "Алтын Орда", "Барлык" и ТРЦ "Молл Апорт", - отметили в МИИР.

Напомним, летом текущего года премьер-министр Аскар Мамин поручил достроить развязку на "Алтын Орде" и две станции метро в Алматы до конца года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948498-otkryto-dvizhenie-po-razvyazke-vozle-rynka-altyn-orda/