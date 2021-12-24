"У нас добавилось проблем": алматинцы недовольны новой развязкой по проспекту Рыскулова (видео)

Иллюстративное фото: акимат Алматы

Алматинцы недовольны открытием новой транспортной развязки в мегаполисе. По словам горожан, с ее открытием на одном из проспектов ликвидировали пешеходный переход и отключили светофоры, из-за чего переход через дорогу стал смертельно опасным. Здесь уже погиб человек, еще двое пострадали, передает КТК.

Из-за исчезнувшего пешеходного перехода и неработающих светофоров алматинцам приходится перебегать проезжую часть проспекта Рыскулова на свой страх и риск. Последствия не заставили долго ждать - пару дней назад под колеса авто попали три женщины, одну из них спасти не удалось.

С момента открытия нового транспортного коридора прошло около недели. Все это время жители ближайших районов пишут письма в местную администрацию. Они просят чиновников изменить схему движения и вернуть наземный пешеходный переход.

"Здесь столько по близости микрорайонов, и везде есть студенты и школьники. Всем нам было удобно здесь переходить дорогу и сразу ехать к себе домой. Сейчас все закрыли. И приходится тут нам ходить кругами, это же время, особенно утром, когда многие опаздывают на работу и учебу", - возмущена алматинка Айжамал Сулейменова.

По данным телеканала, небольшую улицу, которой пользовались горожане больше 15 лет, совсем недавно закрыли. Городские власти решили, что ликвидация этого проезда поможет избавиться от пробок и снизить количество аварий. Но вот жители считают, что ситуация только ухудшилась.

"Они открыли развязку, и у нас добавилось проблем. Вот выезжаешь, и приходится ехать до разворота, туда тоже на разворот далеко. Неудобно стало! И пробок стало еще больше: по часу стоишь, чтобы выехать, а это время. Страдаем не только мы, но и пешеходы: они не хотят ходить к тем переходам и перебегают дорогу вот здесь. Тоже опасно", - поделился водитель Айдос Оралгажыулы.

Эту транспортную развязку начали строить еще летом 2018 года. Как минимум год работы на ней практически не велись: подрядные компании выкупали земельные участки и судились с прежними владельцами, которых не устраивала компенсация. Сдали объект ровно неделю назад. Но местные в один голос твердят: стало только хуже.

"Мы вынуждены перебегать дорогу. И почти сразу, вот вчера, точное время сейчас не могу сказать, но говорили, что трех женщин тут машина сбила. Естественно, сейчас будет виноват и водитель, и люди. Две женщины в реанимации, а одна погибла. Это сколько людей, детей, не дай Бог, может погибнуть", - говорит жительница города Куляш Калканбаева.

Но районные власти в запуске развязки видят только плюсы и менять ничего не собираются. По их словам, благодаря нововведениям удалось, в первую очередь, хоть и незначительно, но перераспределить потоки транспорта и сократить время в пути.

"У нас по Рыскулова оставались проблемные перекрестки, где было светофорное регулирование, и, чтобы их исключить, была построена транспортная развязка и было обеспечено сквозное движение по проспекту. Здесь нет километра до переходов. Вот здесь есть река под мостом, есть переход – буквально отсюда 200 метров. И где-то 300 метров – существующий надземный переход", - прокомментировал глава отдела проектирования и развития управления городской мобильности Алматы Данияр Надырханов.

Тем не менее в администрации пообещали рассмотреть переустройство перекрестка, поэтому есть вероятность, что в следующем году просьбу алматинцев удовлетворят.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948288-u-nas-dobavilos-problem-almatintsy-nedovolny-otkrytiem-novoy-razvyazki-video/