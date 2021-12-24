Изменена схема движения на перекрестке близ новой развязки в Алматы

Развязка на Рыскулова - Емцова. Фото: акимат Алматы

О внесении изменений в организацию дорожного движения на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Тлендиева рассказали в акимате Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в акимате, после открытия движения по транспортной развязке на пересечении Рыскулова и Емцова в тестовом режиме была изменена организация движения на прилегающих улицах и перекрестках.

К примеру, в рамках данных работ был отключен светофорный объект на пересечении с улицей Тлендиева. Это было сделано с целью увеличения пропускной способности по проспекту Рыскулова, уточнили в акимате.

На данном участке для пешеходов имеется надземный переход, расположенный на 250 метров восточнее, а также подземный переход - на 150 метров западнее перекрестка.

"Проанализировав сложившуюся транспортную ситуацию за данный период времени и учитывая обращения жителей близлежащих районов, принято решение о внесении изменений в схему организации дорожного движения на данном перекрестке", - сообщили в пресс-службе.

Переход проезжей части проспекта Рыскулова для пешеходов будет организован восточнее улицы Немировича-Данченко светофорным регулированием;

светофорным регулированием; При движении автотранспорта по улице Немировича-Данченко в северном направлении будет разрешен проезд прямо, налево и направо, при движении в южном направлении по улице Жанаарка – только направо.

Данный режим работы светофорного объекта будет действовать в тестовом режиме до конца января 2022 года.

"После получения отчетов о транспортной ситуации за данный период времени будет утвержден оптимальный вариант организации дорожного движения на указанном перекрестке", - пояснили в ведомстве.

Как подчеркнули в пресс-службе алматинского акимата, основной целью принимаемых мер является обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Напомним, что 14 декабря в Алматы открыли движение по развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова.

Тем не менее, некоторые алматинцы остались недовольны ее открытием. По словам горожан, с тех пор на одном из проспектов ликвидировали пешеходный переход и отключили светофоры, из-за чего переход через дорогу стал смертельно опасным. На днях недалеко от развязки произошло смертельное ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948415-izmenena-shema-dvizheniya-na-perekrestke-bliz-novoy-razvyazki-v-almaty/