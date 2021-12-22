"Новогодние праздники вызывают тревогу": Есмагамбетова обратилась к казахстанцам

Айжан Есмагамбетова. Фото: ortcom.kz

Глава Комитета санэпидконтроля в кулуарах правительства призвала казахстанцев в праздничные дни соблюдать карантинные меры - иначе, по ее словам, есть риск, что эпидситуация по КВИ может измениться в стране в худшую сторону, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова указала на важность соблюдения масочного режима и других карантинных мер.

"Реализация пессимистического сценария может возникнуть в случае, если в преддверии длительных выходных и праздников каждый из нас не будет думать о том, что необходимо соблюдать давно известные меры профилактики. Это в руках каждого из нас", - добавила она.

Указала она и на важность вакцинации против коронавируса.

"Даже если мы вакцинировались, мы должны соблюдать меры профилактики. Это маски, социальная дистанция, это санитайзеры. И, естественно, в преддверии новогодних корпоративов, прежде чем идти на торжество, подумайте: а стоит ли оно того. Коронавирус все равно здесь. Сегодня мы видим, что вирус продолжает мутировать", - предупредила она.

Есмагамбетова отметила, что эпидблагополучие по КВИ на сегодня зависит от вклада каждого из нас.

"Если каждый из нас будет задумываться перед тем, как идти на корпоратив, и даже идя на мероприятие, будет соблюдать защитные меры, я думаю, будет у нас возможность идти по реализации как минимум реалистичного сценария.

Наша всеобщая задача - не допустить развития пессимистичного сценария. Тем более, мы видим, что происходит в мире: рост заболеваемости везде, а у нас заболеваемость постепенно падает. У нас, санитарных врачей, новогодние праздники вызывают тревогу", - резюмировала Глава Комитета санэпидконтроля.

Напомним, согласно прогнозу Минздрава, при пессимистичном сценарии в январе в Казахстане число новых зараженных может вырасти до 3000 человек в сутки, при реалистичном - до 1500 человек в сутки, при оптимистичном - до 650 заражений в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947926-novogodnie-prazdniki-vyzyvayut-trevogu-esmagambetova-obratilas-k-kazahstantsam/