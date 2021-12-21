"Ученого убили за раскрытие истинного состава вакцин от КВИ": новый фейк обсуждают в Сети

Андреас Ноак. Фото: stopfake.kz

Пользователи соцсетей обсуждают заявление о том, что независимого ученого якобы убили за разоблачающие видео о составах вакцин против COVID-19.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, авторы сообщения указывают, что химик Андреас Ноак скончался в Германии после выпуска разоблачающего видео о вакцинах. После этого, как заявляется, его жена якобы заявила, что на ученого было совершено нападение.

Фактчекеры предупредили пользователей о том, что эта новость - фейк.

Указывается, что Андреас Ноак был известен как поклонник и популяризатор конспирологических теорий.

Он неоднократно заявлял о том, что в вакцинах от коронавируса якобы есть микроскопические лезвия, разрезающие сосуды привитых людей изнутри.

Никаких научных подтверждений этой теории нет.

26 ноября Ноак скончался, о чем сообщила его супруга. Она действительно заявляла о том, что на него напали. Тем не менее, в полиции опровергли эту информацию, заявив, что Ноак скончался по естественным причинам.

Немецкие СМИ заявили о том, что химик умер в карете скорой помощи, пока врачи проводили реанимационные мероприятия. При этом подчеркивается, что вероятность врачебной халатности уже исключена.

Таким образом, нет никаких подтверждений тому, что ученого убили из-за его взглядов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947764-uchenogo-ubili-za-raskrytie-istinnogo-sostava-vaktsin-ot-kvi-novyy-feyk-obsuzhdayut-v-seti/