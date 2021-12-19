Причины задержки признания вакцины "Спутник V" назвали в ВОЗ

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис прокомментировала процесс признания вакцины "Спутник V". По ее словам, оценка технического досье препарата продолжается.
Официальный представитель организации побеседовала с корреспондентами RT.
"Мы все еще оцениваем техническое досье на вакцину "Спутник V" и ждем дополнительной информации. Процесс продолжается", - пояснила Харрис.
Специалист также уточнила журналистам, что ВОЗ зарегистрировала вакцины от коронавируса не только западного производства.
"На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время", - добавила Харрис.
На днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о регистрации "Спутника V" в ВОЗ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947383-prichiny-zaderzhki-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v-nazvali-v-voz/