Причины задержки признания вакцины "Спутник V" назвали в ВОЗ

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Представитель ВОЗ Маргарет Харрис прокомментировала процесс признания вакцины "Спутник V". По ее словам, оценка технического досье препарата продолжается.

Официальный представитель организации побеседовала с корреспондентами RT.

"Мы все еще оцениваем техническое досье на вакцину "Спутник V" и ждем дополнительной информации. Процесс продолжается", - пояснила Харрис.

Специалист также уточнила журналистам, что ВОЗ зарегистрировала вакцины от коронавируса не только западного производства.

"На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время", - добавила Харрис.

На днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о регистрации "Спутника V" в ВОЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947383-prichiny-zaderzhki-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v-nazvali-v-voz/