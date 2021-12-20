"Pfizer не отправит вакцину в страны, где отвечает за побочные эффекты": новых слух появился в Сети

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Казахстанцы обсуждают в соцсетях информацию о том, что компания Pfizer якобы не станет поставлять свою вакцину от КВИ в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты от нее.

Как передает официальный портал StopFake.kz, это сообщение имеет признаки манипуляции. Автор сообщения, как указывается, в своем утверждении сослался на цитату президента Всемирного банка Дэвида Р. Малпасса.

Эта цитата гласит, что компания Pfizer "не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью".

Малпасс произнес эту фразу во время интервью 6 января 2021 года. Тогда глава Всемирного банка обсуждал с журналистами влияние пандемии на экономику бедных стран и проблемы глобального распространения вакцин.

Как пояснили фактчекеры, Малпасс указывал, что Всемирный банк содействует доставке вакцин против КВИ в более бедные страны.

"Эта работа ведется в 100 странах мира. Следующим шагом станут фактические контракты. Одна из проблем — заключить общий контракт, поэтому мы работаем над этим. И еще одна неотложная проблема — компенсация.

Pfizer не решалась входить в некоторые страны из-за проблем с ответственностью. Поэтому мы работаем со странами, чтобы попытаться помочь Pfizer сделать это. Некоторые другие производители работают в дочерних компаниях", — сказал Малпасс.

Отмечается, что использование любой вакцины в любой стране происходит после заявки производителя и последующей регистрации препарата на территории желаемого государства.

Процесс регистрации зависит от многих факторов, в том числе от законов государства и от наличия там собственной вакцины.

Фактчекеры подчеркивают, что отсутствие вакцины от Pfizer/BioNTech в некоторых странах абсолютно нормально и не говорит об опасности этого препарата.

В качестве примера приводится Sinopharm, который применяется только в двух странах: в ОАЭ и в Китае; КовиВак, который используют только в России; Convidicea - только в самом Китае, а также в Мексике, Пакистане и Венгрии.

Вакцина от Pfizer/BioNTech сейчас применяется более чем в 40 государствах, среди которых Великобритания, Израиль, Канада, ОАЭ, США, Япония, Южная Корея, Ватикан, Саудовская Аравия, Швейцария, Норвегия и другие.

Помимо этого, в начале года Pfizer обязалась поставить 40 млн доз вакцины в бедные страны, а также в государства со средним уровнем дохода.

Эти обязательства были приняты в рамках инициативы ВОЗ COVAX.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947496-pfizer-ne-otpravit-vaktsinu-v-strany-gde-otvechaet-za-pobochnye-effekty-novyh-sluh-poyavilsya-v-seti/