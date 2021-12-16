Главный флаг страны торжественно подняли в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: Берик Уали/Facebook

В Нур-Султане прошла церемония поднятия главного флага страны. Видео с мероприятия поделился пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.

"В честь 30-летия независимости страны состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Казахстана с участием почетного караула Службы государственной охраны", - отметил пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева.

Церемония прошла на территории этно-мемориального комплекса "Атамекен" под государственный гимн.

16 декабря 2021 года Казахстан отмечает 30-летний юбилей независимости. Со знаменательной датой соотечественников поздравили Димаш Кудайберген и Геннадий Головкин. Также телеграммы президенту направили лидеры ряда стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947222-glavnyy-flag-strany-torzhestvenno-podnyali-v-nur-sultane-video/