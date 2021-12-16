Боксер Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе боксер Геннадий Головкин опубликовал видео к 30-летию Независимости Казахстана, передает NUR.KZ.

39-летний спортсмен на своей странице в Instagram поздравил всех казахстанцев с Днем Независимости.

"С 30-летием Независимости Республики Казахстан. Благополучия и процветания нашей стране" - написал Головкин.

Напомним, что Геннадий Головкин 29 декабря в Японии должен был встретиться с чемпионом WBA Super Риота Муратой. Но из-за нового штамма коронавируса поединок был отложен на следующий год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947194-bokser-gennadiy-golovkin-pozdravil-kazahstantsev-s-30-letiem-nezavisimosti/