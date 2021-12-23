Токаеву поступили еще несколько поздравлений с Днем независимости Казахстана

Здание Акорды. Фото: akorda.kz

Лидеры еще нескольких стран мира направили Токаеву поздравительные телеграммы по случаю Дня независимости Казахстана, передает официальный сайт Акорды.

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан.

Главу государства поздравили: Султан Брунея Хассанал Болкиах, Князь Монако Альбер II, Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, Президент Словакии Зузана Чапутова, Президент Сенегала Маки Салл, Президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

В поздравлениях отмечены достижения нашей страны за три десятилетия, выражены пожелания дальнейших успехов Касым-Жомарту Токаеву в ответственной государственной деятельности, а также благополучия и процветания народу Казахстана.

Напомним, что 16 декабря Токаева с 30-летием независимости Казахстана поздравили Путин, Лукашенко, Байден и лидеры ряда других стран.

19 декабря президент Казахстана получил поздравления с Днем независимости от президентов Южной Кореи и Сингапура.

21 декабря поздравительные телеграммы Токаеву направили Зеленский и Эрдоган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948270-tokaevu-postupili-esche-neskolko-pozdravleniy-s-dnem-nezavisimosti-kazahstana/