Димаш Кудайберген поздравил казахстанцев с Днем независимости (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Певец Димаш Кудайберген поздравил соотечественников с 30-летием независимости Казахстана. Обращение исполнитель опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Уважаемые соотечественники! В этом году исполняется 30 лет с того дня, как мы стали независимой страной, о которой веками мечтали наши предки. Наша главная миссия - сохранять спокойствие и мир народа.

В этот торжественный день желаю всем благополучия и счастья! Пусть ваш труд на благо развития и совершенствования нашей страны будет успешным, удачи во всех начинаниях! Пусть будет крепким наше единство! Пусть будет прочной наша независимость! Желаю бодрости духа!" - обратился Димаш Кудайберген.

Напомним, сегодня, 16 декабря, Казахстан отмечает 30-летний юбилей независимости. Лидеры ряда стран поздравили с этой знаменательной датой жителей страны и президента Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947220-dimash-kudaybergen-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-nezavisimosti-video/