В Казахстане в 30-й раз отмечают День независимости

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

16 декабря - знаменательная дата для всех казахстанцев. Именно в этот день ровно 30 лет назад наша страна обрела независимость, передает корреспондент NUR.KZ.

История независимости Казахстана берет свое начало еще с 80-х годов прошлого века, когда был "запущен" процесс распада СССР.

Однако окончательно она была провозглашена лишь 16 декабря 1991 года, когда был принят конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". Ежегодно в этот день страна отмечает День независимости.

Сегодня Казахстан - независимое, демократическое и правовое государство.

Казахстан имеет уникальную особенность, которая выделяет нашу страну среди остальных - здесь мирно сосуществуют около 130 национальностей. При этом она официально является двуязычной: казахский язык имеет статус государственного, русский - официального.

Наша страна занимает территорию в 2 724 900 квадратных километров, что выводит ее на 9-е место по площади в мире, и на 2-е - среди государств СНГ. В августе численность населения в стране достигла 19 миллионов.

С момента обретения независимости Казахстан стал членом СНГ, ОЭС и ШОС. Кроме того, республика с рядом других стран, входивших в бывший Советский Союз, входит в состав Евразийского экономического союза.

Казахстан также является членом ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета евроатлантического партнерства, Тюркского совета и Организации исламского сотрудничества.

У истоков независимости Казахстана стоял Нурсултан Назарбаев, который стал его Первым президентом. В своей статье, посвященной 30-летию независимости страны, Елбасы писал:

"Независимость подобна птице счастья: она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут. Твердо верю, что будущее Казахстана - страны с дружным и миролюбивым народом, сильной экономикой, стабильной политической системой, высоким авторитетом на международной арене - окажется намного содержательнее, чем вчера, и намного блистательнее, чем сегодня".

По традиции День независимости в Казахстане празднуется 16 и 17 декабря. В этом году они выпали на четверг и пятницу, а потому работающие на пятидневке отдохнут сразу 4 дня - с 16 по 19 декабря. Первым рабочим днем станет понедельник, 20 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945674-v-kazahstane-v-30-y-raz-otmechayut-den-nezavisimosti/