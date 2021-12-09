На слухи о закрытии Атырау на карантин ответили в акимате

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Казахстанцы рассылают по WhatsApp информацию о том, что с 10 декабря якобы город Атырау закроют на карантин.

Слухи о грядущем локдауне опровергли корреспонденту StopFake.kz в акимате Атырауской области.

"Эта информация безосновательна. 8 декабря 2021 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области № 24 "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 сентября 2021 года №23 "Об ограничительных карантинных мерах и их поэтапном упрощении в Атырауской области". В указанном постановлении не указаны сведения о закрытии Атырауской области на полный карантин", – сообщили в ведомстве.

Там также напомнили об ответственности за распространение ложной информации и призвали доверять исключительно официальной информации.

Напомним, что постановление, о котором говорилось выше, вступает в силу уже с 10 декабря. В соответствии с ним, посещать торговые центры в будние дни смогут только те, у кого "зеленый" статус в Ashyq.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946185-na-sluhi-o-zakrytii-atyrau-na-karantin-otvetili-v-akimate/