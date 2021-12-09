Известный антиваксер в Италии переболел COVID-19 и выступил за вакцинацию

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Ярый противник вакцинации после перенесенного COVID-19 начал выступать за прививку, передает РИА Новости.

Житель итальянского города Витторио-Венето 56-летний Лоренцо Дамиано в ноябре заразился COVID-19 и попал в больницу в тяжелом состоянии. Его супруга отделалась легкой формой и вылечилась дома. Также Дамиано не делал вакцину, потому что был против этого.

"И в результате я оказался с обширным воспалением легких в отделении субинтенсивной терапии. Первая неделя там была очень тяжелой. Иногда мне казалось, что это уже мой последний вздох, и мысленно я обращался к Иисусу Христу", - сказал мужчина.

Выписался он в начале декабря. И теперь благодарит врачей и науку.

"Я считаю врачей людьми бога. И наука тоже находится в руках божьих", - говори итальянец.

Теперь он планирует обязательно вакцинироваться. Но только спустя три месяца после болезни.

"В течение трех месяцев я не могу этого сделать, потому что мне проводили терапию моноклональными антителами. Как только этот период закончится, я немедленно сделаю прививку", - объяснил Дамиано.

До болезни мужчина критиковал введение ограничительных мер и кампанию вакцинации, а также был антипрививочником. Но теперь его мнение изменилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946184-izvestnyy-antivakser-v-italii-perebolel-covid-19-i-vystupil-za-vaktsinatsiyu/