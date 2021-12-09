Названа причина сыпи при COVID-19

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Специалист назвал причину появления сыпи при коронавирусной инфекции, передает Ura.ru.

"Сыпь характерна не только для нового штамма "омикрон", но и для COVID-19 вообще. Вирус заражает через рецепторы, которые находятся в сосудах, происходит нарастание стенки сосудов, возникают микротромбозы и это проявляется в виде сыпи на коже", - говорит заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Другой специалист, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев пояснил, что сыпь возможна в результате воспалительных реакций в организме. К примеру, заражение крови нередко сопровождается таким симптомом.

"При коронавирусе наиболее характерно поражение внутренней выстилки сосудов, что в итоге влияет на свертывающуюся систему крови, в результате образуются малюсенькие микротромбы, поражается практически вся капиллярная сеть, хоть в пятках, хоть в пальцах, хоть в легких, хоть в сердце, поражаются капилляры кожи и подкожной клетчатки, а это приводит к сыпям самого разного характера", - объяснил Хорошев.

При этом среди детей высыпания могут встречаться чаще, чем у взрослых, потому что их иммунитет не сформирован.

Недавно британский врач рассказал, что у некоторых из детей, инфицированных "омикроном", была сыпь на коже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946171-nazvana-prichina-sypi-pri-covid-19/