Казахстанцы скупают жилье в Турции

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Пока в Казахстане закрывают ипотечные программы и растет стоимость квадратных метров, население скупает жилье на Средиземноморском побережье. Только за этот год жилье в Турции приобрели больше 1,5 тыс. казахстанцев.

Как отмечает телеканала "Астана", стоимость жилья в Нур-Султане, да и во всей стране, растет непропорционально доходам граждан. Только в этом году на квартиры в новостройках поднялись на 10-15%, вторичное жилье подорожало еще сильнее.

По мнению экспертов, в следующем году эта тенденция только усилится.

В Ассоциации застройщиков объясняют: причин для подорожания жилья достаточно - это и рост цен на горючее, на электричество, стройматериалы и ситуация на границе

"Этот год показывает тотальный стресс на рынке жилье. Это стресс для граждан, стресс для застройщиков. Если говорить о застройщиках, то они столкнулись с тотальным дефицитом кадров и дефицитом стройматериалов. Все страны начали строить, подорожал металл и расходные материалы. Это отразилось и на внутреннем рынке", - рассказал глава Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.

Не добавляет оптимизма и новость о повышении порога достаточности. Если до повышения порога рассчитывать на снятие пенсионных излишек могли больше 700 тыс. граждан, то теперь их число уменьшилось до 180 тысяч.

По данным телеканала, отчаявшись приобрести жилье на родине, все больше казахстанцев рассматривают для этого другие страны. Самые популярные направления - Кипр, Грузия, Турция.

"Жилье, думаю, приобрести в Турции намного проще, легче и дешевле, чем в Казахстане. У нас много документации, средств необходимо для этого. В Турции очень много для нас льгот и плюсов", - отмечает алматинка Жазира Демеуова.

Так, купившие в Турции квадратные метры казахстанцы автоматически получают вид на жительство. Если приобретать жилье в строящемся доме, то можно получить беспроцентную рассрочку на период строительства.

По данным агентов недвижимости, средняя стоимость однокомнатной квартиры на берегу моря доходит до 25 млн тенге.

"Если брать вторичное жилье с ремонтом и мебелью в хорошем комплексе, то квадрат стоит около тысячи евро. На стадии котлована или чертежа будет выгоднее брать. При перепродаже можно заработать до 20-30% сверху", - рассказала агент по недвижимости Мирбек Турмагамбетов.

Однако здесь тоже есть свои подводные камни. Так, для трудоустройства в Турции нужна рабочая виза, а, чтобы арендовать жилье придется заплатить стопроцентный депозит и такую же комиссию риэлтору.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945802-kazahstantsy-skupayut-zhile-v-turtsii/