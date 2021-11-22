Слух о 600 детях, умерших от вакцинации против КВИ, обсуждают в Казнете

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В мессенджерах распространяется информация о том, что от вакцинации против COVID-19 в США якобы умерли 150 тыс. человек, 600 из которых - дети.

Как сообщается на официальном портале StopFake.kz, на самом деле эта рассылка является фейком, а указанные авторами поста цифры не имеют ничего общего с реальной статистикой.

Фактчекеры пояснили, что источник этого заявления - британский портал The Expose, который занимается распространением конспирологических теорий и фейковых новостей.

В статье этого издания говорится о некоем исследовании, которое проводилось на основе данных в системе VAERS. Результаты якобы проведенного исследования показали, что далеко не все смерти и побочные эффекты препаратов для иммунизации попадают в систему.

В ответ на это фактчекеры вновь подчеркивают, что VAERS не может быть достоверным источником информации. На самом портале есть предупреждение о том, что "отчеты могут содержать неполную, неточную, случайную или неподдающуюся проверке информацию".

Это связано с тем, что большинство отчетов в системе являются добровольными, а это означает, что они могут быть предвзятыми.

При этом отмечается, что все смерти привитых от КВИ людей попадают в VAERS, при этом не важно, связана ли причина смерти с вакцинацией или нет.

Отдельно затрагивается вопрос смерти 600 детей от вакцин против COVID-19: в США с начала пандемии и по 25 октября 2021 года от коронавируса погибли 600 детей. Вакцинация детей от 12 лет и старше против КВИ началась в Штатах в мае текущего года.

Если принять результаты "исследования" издания The Expose за истинные, получится, что за полгода в США должны были умереть столько же детей, сколько за весь остальной период пандемии.

Очевидно, что ничего подобного ни в США, ни где-либо еще в мире не происходило, подчеркнули фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943395-sluh-o-600-detyah-umershih-ot-vaktsinatsii-protiv-kvi-obsuzhdayut-v-kaznete/