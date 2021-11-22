"Привитым от КВИ детям стало плохо на уроке в СКО": новый фейк появился в Казнете

Иллюстративное фото: Michael Moeller / EyeEm / Getty Images

Пользователи Казнета пересылают друг другу сообщение о том, что в СКО детям, получившим вакцину против COVID-19, якобы стало плохо прямо во время занятий.

Как передает официальный сайт StopFake.kz, автор рассылки указывает на то, что все произошло в селе Тимирязево Тимирязевского района, а также на то, что дети якобы заболели сразу после вакцинации.

Фактчекеры в ответ привели комментарий Управления здравоохранения СКО, который опровергает содержание сообщения.

"На 21.11.2021 года по Тимирязевскому району привиты 9 детей вакциной Comirnaty компании Pfizer (США). У всех состояние удовлетворительное. Как сообщили руководитель отдела образования Тимирязевского района и директор школы гимназии Тимирязево, данная информация не подтвердилась", — рассказали в ведомстве.

Таким образом, рассылка оказалась фейком.

Фактчекеры в очередной раз попросили пользователей доверять только информации из официальных источников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943394-privitym-ot-kvi-detyam-stalo-ploho-na-uroke-v-sko-novyy-feyk-poyavilsya-v-kaznete/