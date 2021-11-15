Продать на запчасти незарегистрированные авто с росучетом предложили казахстанцам

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Казахстанцы бросились продавать незарегистрированные автомобили с российским учетом - за неделю количество объявлений о продаже таких авто выросло на 15%. Правда, эксперты считают, что покупателей на такие машины будет немного, и советуют автовладельцам продать своих "железных коней" на запчасти.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", казахстанцы пытаются продать автомобили с российским учетом - на прошлой неделе полиция начала водворять на штрафстоянки машины, не имеющие регистрации в Казахстане. За последнюю неделю количество объявлений о продаже таких авто выросло на 15 % - с 37 тысяч до 42.

Астанчанин Бейбарыс Исмаилов рассказал, что свою машину купил год назад в России. По словам мужчины, так выходило дешевле. За год казахстанец так и не поставил свою машину на учет - слишком дорого. Только за первичную регистрацию придется отдать 1,5 миллиона тенге, пожаловался казахстанец.

"На данный момент, чтобы встать на казахстанский учет, нужны большие деньги. У меня нет такой суммы. У меня машина просто стоит, так как ездить я боюсь. Чтобы не было никаких проблем, я решил продать ее", - поделился Бейбарыс.

Ранее актюбинские водители собирались перед областным акиматом и требовали снизить сумму, которую нужно заплатить за постановку авто на учет в Казахстане. По словам автолюбителей, вся процедура должна стоить в пределах 42,5 тыс. тенге.

В Уральске между тем владельцы автомобилей с российскими номерами начали собирать подписи под обращением к МВД - они просят дать им возможность зарегистрировать свои авто.

В административной полиции МВД сообщали, что сейчас в стране находятся порядка 88 тысяч авто, снятых с регистрации в России, но не прошедших ее здесь, в Казахстане. При этом, среди таких авто немало машин, находящихся в угоне или проходящих по каким-либо преступлениям.

Незарегистрированные авто не могут эксплуатироваться и передвигаться по дорогам страны, заявили в министерстве.

Теперь же автовладельцы, у которых нет возможности заплатить налог за первичную регистрацию и утилизационный сбор, пытаются продать свои машины.

"Мы следим за развитием ситуации подержанных автомобилей. Количество нерастаможенных автомобилей выросло на 15% (на сайте объявлений - прим. ред). С 37 тысяч до 42. В большинстве своем – это автомобили продукции Волжского автомобильного завода. Это "Жигули", "Самары", "Приоры", "Гранты" и так далее. Основная часть приходится на них. Потом идут автомобили Daewoo, Nexia Matiz. Чтобы все понимали – это автомобили, которые стоят недорого", - сообщил шеф-редактор Kolesa.kz Евгений Кубеков.

Представители сайта Kolesa.kz уверены, что продажи автомобилей, снятых с учета в РФ и не поставленных на учет в Казахстане, будут только расти. Правда, мало кто решится на покупку такого авто - в любой момент машина может оказаться на штрафстоянке. Выход из ситуации специалисты видят в продаже таких авто на запчасти.

"Когда вы продаете по запчастям. Запчасти у нас никак не учитываются. То есть вы отдельно продаете двери, отдельно капот, отдельно двигатель. Из-за проблем с логистикой, то есть все те ковидные, постковидные проблемы с доставками, с логистикой отражаются в том числе и на рынке запчастей. По ряду запчастей существуют перебои с поставками. Соответственно запчасти, особенно на популярные автомобили, всегда в ходу. То есть, я так думаю, что без проблем их можно продать", - заявил глава Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

Примечательно, что по мнению экспертов, возможный наплыв на казахстанский рынок автозапчастей никак не скажется на их стоимости. Ждать понижения цен водителям не стоит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942153-prodat-na-zapchasti-nezaregistrirovannye-avto-s-rosuchetom-predlozhili-kazahstantsam/