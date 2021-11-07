Авто с российской регистрацией начали водворять на штрафстоянки в ЗКО (видео)

Кадр из видео: instagram.com/police.kz

В соцсетях появились видеоролики, на которых запечатлено, как полицейские водворяют на штрафстоянку автомобили с российским учетом. Как оказалось, кадры были сделаны в Западно-Казахстанской области. В полиции прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из видеороликов опубликовала Instagram-страница police.kz.

"Инспекторы останавливают машины не казахстанского учета. Правильно или все же пусть завозят огромное количество старых авто?" - задался вопросом автор публикации.

Комментаторы, к слову, разошлись во мнениях. Некоторые поддержали действия правоохранителей, аргументировав это тем, что водители автомобилей, состоящих на российском учете, нередко нарушают ПДД, чувствуя безнаказанность, поскольку такие авто отсутствуют в базах МВД Казахстана. Но некоторые казахстанцы считают, что отбирать сразу автомобиль - слишком жесткая мера.

Официальный комментарий департамента ЗКО появился на Instagram-странице ДП.

Как сообщили в полиции, в регионе был проведен мониторинг по ранее ввезенным транспортным средствам из Российской Федерации, которые были сняты с учета в РФ.

В полиции напомнили, что, согласно законодательству, все транспортные средства в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в компетентных органах. Эксплуатация транспортных средств, не прошедших госрегистрацию, запрещена.

"В настоящее время полицейскими проводится проверка согласно полученной информации из Российской Федерации с запрещением эксплуатации транспортных средств.

В случае отсутствия регистрации транспортное средство водворяется на стоянку, а в отношении водителя принимаются меры административного характера по статье 590 части 2 КоАП РК "Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке", - сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940961-avto-s-rossiyskoy-registratsiey-nachali-vodvoryat-na-shtrafstoyanki-v-zko-video/