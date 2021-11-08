Проверки авто с российскими номерами прокомментировали в административной полиции

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Накануне в ЗКО начали водворять на штрафстоянку автомобили с российской регистрацией. Замглавы комитета административной полиции МВД Казахстана Серик Тусупов прокомментировал эту ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Тусупов, с августа административная полиция совместно с КГД и КНБ начали проверять все транспортные средства, въезжающие на территорию Казахстана из соседних государств.

"Было установлено очень много фактов, что к нам ввозился криминальный транспорт, транспорт, который снят с учета. В частности, мы проверяли автомобили из Российской Федерации. Совместно с КНБ мы выявили порядка 10 фактов, когда к нам ввозился автотранспорт по поддельным документам. И было установлено порядка 150 фактов ввоза автомашин, которые числились в Российской Федерации снятыми с учета", - сообщил Тусупов.

В этой связи МВД Казахстана направило запрос в страховые компании по всем автомобилям, которые эксплуатируются на территории Казахстана с иностранной регистрацией. Полученные данные ведомство направило в МВД России для проведения встречной проверки.

"По результатам ответа стало понятно, что 88 тысяч автомашин с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете в МВД Российской Федерации. То есть, они либо не зарегистрированы в установленном порядке, либо были проданы гражданам Казахстана, после чего их владельцы - граждане России - сняли с учета по месту регистрации.

Вместе с тем, согласно закону РК о дорожном движении, к участию в дорожном движении допускаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке", - объяснил замглавы КАП.

В этой связи МВД начало проводить работу с водителями данной категории авто.

"Что касается других машин с иностранной регистрацией - в случае наличия правоустанавливающих документов, в случае подтверждения регистрации, они могут эксплуатироваться без нарушений ПДД и с соблюдением сроков пребывания на территории Казахстана", - пояснил Тусупов.

Как оказалось, некоторые автомобили, завезенные из России в Казахстан, числятся в розыске.

"МВД России представлена информация, что 606 автомобилей, ввезенных из Российской Федерации на территорию Казахстана, находятся в розыске. То есть это криминальные автомашины, которые проходят по каким-либо преступлениям либо являются сами объектами преступлений.

В этой связи нами проводится работа по установлению места их нахождения. Уже найдено более 200 автомобилей. Сведения об их местонахождении и информация об их текущих владельцах переданы инициаторам розыска для проведения процессуальных действий. Данные автомобили водворены на штрафстоянки", - добавили в административной полиции.

Отмечается также, что в ближайшее время МВД Казахстана проведет интеграцию с базами данных МВД Российской Федерации.

"Это позволит нам видеть в онлайн-режиме регистрацию транспортных средств и принимать меры по недопущению к эксплуатации транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке", - проинформировал Тусупов.

Говоря о 88 тысячах авто, ввезенных в Казахстан из России, Тусупов подчеркнул, что такая ситуация возникла из-за того, что казахстанцы покупают автомобили в соседней стране, но не узаконивают права на них, не заключают договоры купли-продажи.

"Данные автомобили не были зарегистрированы в Казахстане в установленном порядке и оставались на регистрационном учете в Российской Федерации. Однако их владельцы в России, которые продали автомобили гражданам Казахстана, по истечении определенного времени снимают машины с регистрационного учета в РФ. Таким образом, эти автомобили остаются не зарегистрированными ни в Российской Федерации, ни в Республике Казахстан", - добавил замглавы КАП МВД.

Он порекомендовал казахстанцам, покупающим автомобили за рубежом, в законодательном порядке закреплять право собственности на такие автомобили и проводить регистрацию.

"Это позволит избежать ситуаций, которые сложились сегодня, и позволит гражданам в полном объеме распоряжаться своим имуществом", - заключил Тусупов.

Напомним, накануне сообщалось, что в Западно-Казахстанской области начали водворять на штрафстоянку автомобили с российским учетом. Некоторых водителей такие действия возмутили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941051-proverki-avto-s-rossiyskimi-nomerami-prokommentirovali-v-administrativnoy-politsii/