Владельцы авто с росучетом рассказали, сколько готовы заплатить за постановку на учет

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Ситуация вокруг авто с российскими номерами набирает обороты - накануне акции протеста прошли и в Актобе. Водители требуют, чтобы им дали возможность поставить авто на учет в Казахстане. Автолюбители даже подсчитали, сколько должна стоить такая услуга, передает телеканал КТК.

Владельцы автомобилей, состоящих на российском учете, собрались перед зданием областного акимата в Актобе. К протестующим вышло руководство полиции, чтобы разъяснить все вопросы.

Как отмечает телеканал, актюбинские автолюбители были настроены на конструктивный диалог и рассказали, какое решение сложившейся ситуации они видят.

"Мы хотим, чтобы государство пошло нам навстречу. Чтобы дали возможность без каких-либо препятствий поставить эти автомобили на учет, то есть не за какие-то там колоссальные суммы, а, если установили у нас в Казахстане прожиточный минимум – 42 500, пусть это будет входить в эту рамку, не переступая", - заявил один из водителей.

Между тем полиция Актобе не исключает, что вслед за коллегами из ЗКО начнет вычислять автомобили-призраки, снятые с учета в России, но не зарегистрированные в Казахстане.

В правоохранительных органах отмечают, что с начала года в регионе произошло больше полутысячи ДТП, почти половина из них - по вине водителей машин с российскими номерами.

Для того чтобы поставить их на учет в Казахстане, владельцам сейчас нужно заплатить сбор и налоги, едва ли не равные стоимости самой машины. Сами автолюбители с таким раскладом не согласны и составляют петицию.

Следует отметить, что для многих такой транспорт является единственным источником дохода, поскольку водители зарабатывают частным извозом. Позволить себе машину классом выше они не могут.

Источник: КТК

Напомним, накануне в МВД прокомментировали слухи о том, что автомобили с российскими номерами, не нарушающие ПДД, останавливать для проверок не будут.

Ранее в административной полиции МВД разъяснили, почему машины с российской регистрацией начали помещать на штрафстоянки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941400-vladeltsy-avto-s-rosuchetom-rasskazali-skolko-gotovy-zaplatit-za-postanovku-na-uchet/