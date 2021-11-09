"Передвигаясь по дорогам, они нарушают ПДД": МВД об авто, состоящих на росучете

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В МВД РК дали пояснения касательно того, каким именно автомобилям с российскими номерами разрешено разъезжать по дорогам Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее в ряде СМИ прошла информация о том, что автомобили с российскими номерами не будут останавливать, если их водители не нарушили ПДД.

В связи с этим в МВД дали дополнительные разъяснения.

"Порядка 120 тысяч автомобилей из России соответствуют требованиям, установленным законом "О дорожном движении". К ним претензий нет: они могут свободно передвигаться по дорогам Казахстана до одного года.

В части автомобилей, снятых с учета в России и незарегистрированных в Казахстане – их порядка 80 тысяч – эти автомобили не должны эксплуатироваться. До их регистрации, передвигаясь по дорогам, они нарушают правила дорожного движения", – пояснил начальник управления комитета административной полиции МВД РК Юрий Козлов.

Ранее казахстанцев возмутило, что авто с российской регистрацией стали водворять на штрафстоянки. Ситуацию комментировали в адмполиции.

Западноказахстанские водители собрали около 500 подписей в адрес МВД – люди просили продлить им срок регистрации авто, которые они привезли из России и все еще не поставили на учет в Казахстане.

Накануне в МВД объяснили, почему автомобили начали проверять, и чем закончились сборы водителей у спецЦОНов и акиматов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941384-peredvigayas-po-dorogam-oni-narushayut-pdd-mvd-ob-avto-sostoyaschih-na-rosuchete/