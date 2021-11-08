Около 500 подписей в адрес МВД собрали водители авто с российскими номерами в ЗКО

Фото: NUR.KZ

Западноказахстанские водители собирают подписи под обращением в министерство внутренних дел. Они просят полицейских дать возможность зарегистрировать свои автомобили. Люди возмущаются, что им не предоставили время на разрешение проблемы, передает корреспондент NUR.KZ.

Утром 8 ноября автолюбители пришли в департамент полиции ЗКО. Здесь они встретились с первым заместителем начальника ведомства Жанболатом Жаншиным. Люди просят дать возможность временной или постоянной регистрации своих автомобилей.

Подписи. Фото: NUR.KZ

"Мы написали письмо в министерство внутренних дел. Уже свои подписи поставили порядка 500 водителей. Просим поставить наши автомобили на учет. Для многих из нас - это единственное средство передвижения. Мы работаем, отвозим детей в школу. Купили машины в России не от хорошей жизни. Здесь такие автомобили не продают, там они дешевле", - рассказал Ерсин Жазыкбаев.

"Эту проблему нужно решить. В похожей ситуации ранее оказывались водители машин с армянскими номерами. Сейчас им выдали желтые номера. Мы тоже просим обратить внимание властей на нашу проблему", - отметил Ермек Темиршин.

Фото: NUR.KZ

В департаменте полиции ЗКО заявили, что эксплуатация транспортных средств без госрегистрации на территории РК запрещена.

На днях к полицейским поступила информация от российских коллег с данными машин, снятыми с учета в РФ. Если они не зарегистрированы в Казахстане, то транспортные средства водворяют на штрафстоянки.

Ранее в МВД прокомментировали проверки авто с российскими номерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941142-okolo-500-podpisey-sobrali-voditeli-avto-s-rossiyskimi-nomerami-v-zko/