Полиция Алматы открыла "горячую линию" для владельцев иностранных авто

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Для владельцев иностранных автомобилей в южной столице открыта "горячая линия", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

В Управлении административной полиции сообщили, что в городе работают call-центры, в которых можно получить всю информацию касательно правил эксплуатации транспортных средств с иностранной регистрацией.

Владельцы авто могут получить устную консультацию по телефону: 8 (747) 733-10-20.

Напомним, на днях в Казахстане началась проверка авто с российскими номерами. Машины на российском учете начали ставить на штрафстоянки.

Тогда же водители из ЗКО собрали порядка 500 подписей в адрес МВД - казахстанцы обратились в ведомство с просьбой дать возможность зарегистрировать свои автомобили.

Позже в Министерстве внутренних дел объяснили, почему была запущена проверка, а также высказались о сборах водителей у спецЦОНов и акиматов.

Также в МВД уточнили, каким именно автомобилям с российскими номерами разрешено ездить по дорогам Казахстана, а каким - нет.

Сегодня замгенпрокурора РК Асет Чиндалиев высказался о законности требований МВД о регистрации в Казахстане автомашин с российским учетом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941579-politsiya-almaty-otkryla-goryachuyu-liniyu-dlya-vladeltsev-inostrannyh-avto/