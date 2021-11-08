Водители авто с российскими номерами вышли на улицы: в МВД прокомментировали ситуацию

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в МВД Казахстана прошел брифинг с участием руководства Комитета адмполиции по ситуации с автомобилями на росучете – в ведомстве объяснили, почему автомобили начали проверять, и чем закончились сборы автомобилистов у спецЦОНов и акиматов в разных городах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Почему начались проверки

Как пояснил замглавы Комитета адмполиции МВД Серик Тусупов, «работа» проводится не только по автомобилям с российской регистрацией – в Казахстане в целом проходят оперативно-профилактические мероприятия и мероприятия по повышению дорожной безопасности.

Также в МВД проводят цифровизацию процессов - все списки с выявленными 88 тысячами авто, которые оказались ввезены в Казахстан из России, но не имеют регистрацию ни в одной стране, переводят в приложение, чтобы полиция затем смогла вести их проверку.

«Сейчас мы прорабатываем с нашими коллегами из Евразийского экономического союза вопрос интеграции информационных систем – в ближайшее время мы будем отправлять не запрос (по информации касательно авто в другие страны - прим. ред.), а просматривать данные онлайн, это вместе с Россией и другими приграничными странами», - заявил Тусупов.

Чем закончился выход автомобилистов к акиматам и спецЦОНам

«Действительно, сегодня граждане собирались, потому что их интересовал вопрос наличия их авто в этих списках. Было разъяснено, что по каждому авто надо разбираться индивидуально. Любой человек может обратиться в департамент полиции и проверить свою машину по списку.

Но те, кто знают, что их авто не зарегистрировано в России, они не могут эксплуатировать это транспортное средство», - прокомментировал Тусупов.

В какой срок нужно зарегистрировать авто

В МВД сообщили, что продлевать сроки регистрации для авто, которые полиция выявила на дорогах страны, не будут.

«Сроки регистрации транспортных средств оговорены законом дорожного движения, принятом в 2014 году, который гласит, что ТС должно быть зарегистрировано в 10-дневный срок после приобретения.

Законом установлены четкие требования, поэтому данное ТС не должно эксплуатироваться, тогда оно не подпадет под нарушение статьи 590 ч.2», - отметил Тусупов.

Ранее в административной полиции прокомментировали проверки автомобилей с российскими номерами.

Напомним, что сегодня в ЗКО водители авто с российскими номерами собрали более 500 подписей в адрес МВД – люди просили продлить им срок регистрации авто, которые они привезли из России и все еще не поставили на учет в Казахстане.

Подобные сборы автомобилистов прошли в Костанае и Нур-Султане.

Как сообщает Sputnik Казахстан, владельцы автомобилей с российскими номерами, которых полиция начала водворять на штрафстоянки, вышли на акцию протеста в Нур-Султане.

Водители перекрыли проезжую часть между улицами Кунаева и Сарайшык в районе Левого берега. Мужчины молча стояли, пока на место не приехала полиция.

Сначала стражи порядка разговаривали с автовладельцами, чей транспорт оказался вне закона, а затем посадили в автобус и увезли, предположительно, в полицейский участок.

От комментариев стражи порядка, находившиеся на месте, отказались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941183-voditeli-avto-s-rossiyskimi-nomerami-vyshli-na-ulitsy-v-mvd-prokommentirovali-situatsiyu/