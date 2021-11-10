В Генпрокуратуре разъяснили ситуацию вокруг автомобилей с российским учетом

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Замгенпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса прокомментировал законность требований МВД о регистрации в Казахстане автомашин с российским учетом – их начали водворять на штрафстоянки, передает корреспондент NUR.KZ.

Асет Чиндалиев подчеркнул, что речь в данном случае идет об автомобилях, состоящих на учете в другой стране.

"Это же не казахстанские машины. Есть среди них криминальные, которые находятся в угоне. Есть которые без учета – на них просто повесили номера. У них нет учета", – отметил он.

По его словам, все казахстанцы должны соблюдать требования закона.

"Мы все граждане, мы должны подчиняться своим законам, правильно? Мы должны уважать свои законы. У нас написано в законе, что нужно на учет машину поставить – значит, мы должны поставить.

Это для обеспечения вашей же безопасности, безопасности граждан делается. Гражданин должен зарегистрировать авто. В противном случае те, кто пользуется этими машинами (без регистрации – прим. ред.), поступают незаконно", – резюмировал замгенпрокурора.

Ранее казахстанцев возмутило, что авто с российской регистрацией стали водворять на штрафстоянки. Ситуацию комментировали в адмполиции.

Западноказахстанские водители собрали около 500 подписей в адрес МВД – люди просили продлить им срок регистрации авто, которые они привезли из России и все еще не поставили на учет в Казахстане.

Позже в МВД объяснили, почему автомобили начали проверять, и чем закончились сборы водителей у спецЦОНов и акиматов. А накануне в МВД уточнили, какие автомобили, состоящие на российском учете, могут разъезжать по казахстанским дорогам, а какие – нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941533-v-genprokurature-razyasnili-situatsiyu-vokrug-avtomobiley-s-rossiyskim-uchetom/