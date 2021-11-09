Машины с российскими номерами без причины останавливать не будут, заявили в МВД

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Водителей автомобилей с российским учетом, не нарушавших правила правила дорожного движения, останавливать не будут.

Об этом корреспонденту "Хабар 24" на встрече с хозяевами машин заявил зампредседателя комитета административной полиции.

Если вы все же оказались в ситуации, когда сотрудники полиции без причины вас остановили, в МВД попросили обращаться в службу "102" или в Call-центры по следующим номерам:

+7-708-382-13-76;

+7-7172-71-69-77;

+7-7172-67-75-75.

Ранее казахстанцев возмутило, что автомобили с российской регистрацией стали водворять на штрафстоянку. Ситуацию комментировали в административной полиции.

Западноказахстанские водители собрали около 500 подписей в адрес МВД – люди просили продлить им срок регистрации авто, которые они привезли из России и все еще не поставили на учет в Казахстане.

Накануне в МВД объяснили, почему автомобили начали проверять, и чем закончились сборы автомобилистов у спецЦОНов и акиматов в разных городах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941367-mashiny-s-rossiyskimi-nomerami-bez-prichiny-ostanavlivat-ne-budut-zayavili-v-mvd/