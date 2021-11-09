Казахстанцы нашли "доказательство" тому, что пандемия продлится до 2025 года

Иллюстративное фото: Faiz Zaki/EyeEm/Getty Images

Любители теорий заговора из Казахстана делятся в соцсетях "доказательством" того, что пандемия якобы спланирована и имеет определенные сроки. Однако это заблуждение.

В частности, речь идет о скриншоте документа Всемирного банка, в котором якобы сказано, что пандемия завершится лишь в 2025 году.

Как выяснил StopFake.kz, документ, о котором говорят юзеры, действительно существует и находится в открытом доступе. Однако предсказаний о том, когда завершится пандемия COVID-19, специалисты в нем не нашли.

В документе описаны механизмы помощи и поддержки "странам, имеющим право на участие в программе МАР и МБРР, в борьбе с этой глобальной пандемией и ее последствиями".

В список таких стран входят: Афганистан, Аргентина, Кабо-Верде, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эквадор, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гаити, Индия, Кения, Кыргызская Республика, Мальдивы, Мавритания, Монголия, Пакистан, Парагвай, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Шри-Ланка, Таджикистан и Йемен.

Таким образом, документ посвящен не планированию пандемии, а распределению помощи нуждающимся странам.

Эта программа рассчитана на период со 2 апреля 2020 года по 31 марта 2025 года. То есть, в указанный период организация окажет посильную помощь странам, которые нуждаются в поддержке во время пандемии COVID-19.

"Международный банк реконструкции и развития не имеет права объявлять или продлять пандемию. Более того, окончание пандемии зависит не от заявлений неких органов, а от уровня заболеваемости COVID-19 во всем мире", – подытожили фактчекеры.

Ранее специалисты уже опровергали похожий фейк. Тогда юзеры наткнулись на тот же самый документ и пришли к выводу, что пандемия – это спланированная акция Всемирного банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941339-kazahstantsy-nashli-dokazatelstvo-tomu-chto-pandemiya-prodlitsya-do-2025-goda/