Премьеру казахстанского фильма отменили из-за скандала с актером

Премьеру казахстанского фильма "Патруль: Последний приказ", запланированную на 10 апреля, отменили из-за скандала, в котором оказался актер картины, передает NUR.KZ со ссылкой на Salem Entertainment.

"Команда Salem Entertainment отозвала финальные материалы и сейчас работает над новой версией фильма - без участия Шәріп Серіка, с которым компания недавно прекратила сотрудничество", - говорится в заявлении компании.

Отмечается также, что премьера картины переносится на неопределенный срок.

"Как только будет готово - сообщим новую дату", - коротко проинформировали в компании.

Ранее в Salem Entertainment сообщали, что внесли Шарипа Серика в "черный список" и полностью прекратили с ним любое сотрудничество. Заявленные ранее с ним проекты отменены, он также исключен из актерского состава второго сезона сериала "Meow", где должен был исполнить одну из главных ролей.

Напомним, ранее бывшая девушка казахстанского актера Шарипа Серика Алия Бутеева опубликовала пост, в котором обвинила его в рукоприкладстве. В посте она прикрепила видео, на котором видно, что девушка заходит лифт, но следом за ней подбегает мужчина, хватает за руку и выводит из лифта.

Отмечалось, что девушку активно поддержали не только подписчики, но и звезды казахстанского шоу-бизнеса, актеры и общественники. Например, певица Say Mo, которая в прошлом была замужем за Шарипом Сериком.

Позже сам актер отреагировал на обвинения, разместив пост в соцсетях. Он записал видеообращение, в котором попросил прощения у своей бывшей возлюбленной.

А позже стало известно, что актера арестовали на пять суток, признав виновным по статье 73 КоАП РК.