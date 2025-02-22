"Не согласен с обвинением": Алмас Кишкенбаев впервые сделал заявление после ареста

Певец Алмас Кишкенбаев впервые высказался о ситуации, которая произошла не так давно - артиста арестовали на 15 суток за оскорбительное приставание к несовершеннолетнему, передает NUR.KZ

Впервые после скандала артист высказался о произошедшем. Алмас Кишкенбаев опубликовал видео на своей странице в Instagram, в котором заявил, что несмотря на вынесенное судом решение, он не согласен с предъявленным обвинением. При этом на видео он предстал в черных очках.

Он поблагодарил всех, кто оказал поддержку, но отметил, что нашлись и те, кто пытался воспользоваться этой ситуацией.

"Я сам планировал рассказать обо всем, когда дело будет завершено. В первую очередь хочу выразить благодарность тем, кто был рядом в этот непростой период. Однако было немало и тех, кто пытался извлечь из этого выгоду - хайп, рейтинги. Сейчас все позади... Суд вынес свое решение. Я не выше закона, но с обвинением не согласен и не изменю своей позиции. Повторяю: дело закрыто. Прошу больше не спрашивать меня об этом. На этом хочу поставить точку. Все, что хотел сказать", — заявил Кишкенбаев.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в полицию доставили некоего Алмаса Кишкенбаева. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Алматы. В Telegram-канале Kozachkov offside сообщались обстоятельства дела - в правоохранительные органы Алматы поступило заявление от мужчины о приставании к несовершеннолетнему.

Позже стало известно, что дело Алмаса Кишкенбаева поступило в суд и его должны были рассмотреть 3 февраля. Стоит отметить, что ранее рассмотрение дела планировалось на 31 января, однако было отложено на 3 февраля. Позднее заседание было вновь перенесено.

В отношении Кишкенбаева было начато производство по части 1 статьи 434 КоАП ("Мелкое хулиганство").

В итоге 5 февраля Алмаса Кишкенбаева арестовали на 15 суток за оскорбительное приставание к человеку. Несколько дней назад он вышел на свободу.