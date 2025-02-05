Алмаса Кишкенбаева арестовали на 15 суток за приставание

Алмаса Кишкенбаева арестовали на 15 суток за оскорбительное приставание к человеку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Сообщается, что дело по части 1 статьи 434 КоАП (оскорбительное приставание к физическим лицам, нарушающее общественный порядок и спокойствие последних) было рассмотрено Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям в закрытом формате.

"Судом установлено, что К., находясь в нетрезвом состоянии, совершил такие действия. В суде К. пояснил, что не помнит обстоятельства произошедшего", - рассказали в суде.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест от 5 до 15 суток.

Смягчающие обстоятельства не установлены. А отягчающим обстоятельством стало совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

В результате Кишкенбаева признали виновным в совершении административного правонарушения и наложили взыскание в виде ареста сроком на 15 суток.

Отметим, что в Казахстане известен певец с аналогичным именем - Алмас Кишкенбаев. Он прославился после участия в популярном шоу "SuperStar.KZ".

Ранее в Сети появилась информация, что в полицию доставили некоего Алмаса Кишкенбаева. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Алматы. В Telegram-канале Kozachkov offside сообщались обстоятельства дела - в правоохранительные органы Алматы поступило заявление от мужчины о приставании к несовершеннолетнему.

Позже стало известно, что дело Алмаса Кишкенбаева поступило в суд и его должны были рассмотреть 3 февраля. Стоит отметить, что ранее рассмотрение дела планировалось на 31 января, однако было отложено на 3 февраля. Позднее заседание было вновь перенесено.

В отношении Кишкенбаева было начато производство по части 1 статьи 434 КоАП ("Мелкое хулиганство").