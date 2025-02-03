Дело Алмаса Кишкенбаева рассмотрят в суде сегодня

Дело Алмаса Кишкенбаева поступило в суд и будет рассмотрено сегодня. Рассмотрение дела планировалось на 31 января, однако было отложено на 3 февраля, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно материалам, опубликованным в судебном кабинете на сайте Верховного суда, дело на Кишкенбаева Алмаса Бексейтовича заведено по части 1 статьи 434 КоАП РК.

"31 января 2024 года рассмотреть дело по существу не представилось, в связи устным ходатайством потерпевшего, законного представителя несовершеннолетнего об отложении рассмотрение на другой день в связи ознакомлением дела", - говорится в документах.

Рассматривать дело будет Специализированный межрайонный суд по административным нарушениям.

Заседание пройдет сегодня, в 17:20.

К слову, в Казахстане известен певец с аналогичным именем - Алмас Кишкенбаев. Он прославился после участия в популярном шоу "SuperStar.KZ".

Ранее в Сети появилась информация, что в полицию доставили некоего Алмаса Кишкенбаева. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Алматы. В Telegram-канале Kozachkov offside сообщались обстоятельства дела - в правоохранительные органы Алматы поступило заявление от мужчины о приставании к его несовершеннолетнему сыну.