Заседание по делу Алмаса Кишкенбаева перенесли в Алматы

Сегодня, 3 февраля, в Алматы должно было состояться заседание по делу Алмаса Кишкенбаева, но оно не состоялось, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда.

В пресс-службе корреспонденту NUR.KZ сообщили, что заседание было перенесено.

Ранее в Сети появилась информация, что в полицию доставили некоего Алмаса Кишкенбаева. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Алматы. В Telegram-канале Kozachkov offside сообщались обстоятельства дела - в правоохранительные органы Алматы поступило заявление от мужчины о приставании к его несовершеннолетнему сыну.

Позже стало известно, что дело Алмаса Кишкенбаева поступило в суд и его должны были рассмотреть сегодня, 3 февраля. Стоит отметить, что ранее рассмотрение дела планировалось на 31 января, однако было отложено на 3 февраля.

В отношении Кишкенбаева было начато производство по части 1 статьи 434 КоАП ("Мелкое хулиганство").