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В полиции Алматы подтвердили привод в отделение Алмаса Кишкенбаева

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Қазақ тілінде оқу
Полиция
Полиция. Фото: polisia.kz

В Сети распространяется информация, что якобы стражи порядка доставили в полицию Алмаса Кишкенбаева. Информацию прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kozachkov offside сообщается, что накануне ночью в правоохранительные органы Алматы поступило заявление от мужчины, чей несовершеннолетний сын подрабатывает курьером. Отмечается, что парень 2007 года рождения вечером получил заказ доставить по адресу три бутылки пива. Он зашел в магазин, забрал товар и отнес его заказчику.

"Как рассказал 17-летний юноша, пиво заказал мужчина лет 40. Он забрал алкоголь, а потом предложил курьеру выпить его вместе. Более того, в этот момент мужчина то ли попытался, то ли схватил 11-классника за интимное место.

Курьер сразу отправился домой и рассказал все отцу, а тот обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции в рамках проверки изложенных в заявлении доводов выехали на квартиру к заказчику пива и доставили его в отделение. Зовут мужчину Алмас Кишкенбаев", - отмечается в посте журналиста.

В полиции отреагировали на информацию.

"По заявлению отца о приставании к его несовершеннолетнему сыну проводится проверка. В полицию для выяснения всех обстоятельств доставлен гр. К.", - говорится в сообщении полиции.

Ранее мы писали об инциденте с участием популярного певца Кайрата Нуртаса. Журналист Михаил Козачков заявил, что произошла драка на борту самолета, летевшего из Алматы в Астану, вследствие чего на исполнителя завели дело.

В суде певец рассказал о том, что случилось на борту самолета. По словам певца, потасовку начал не он. Нуртас заявил, что сначала его схватили за голову и ударили, а он уже бил в ответ.

Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, совершенное повторно.

В скандальную историю попадал и другой артист - Торегали Тореали. Летом 2023 года в соцсетях распространились кадры задержания водителя автомобиля Lexus. Очевидцы узнали в задержанном известного казахстанского исполнителя. В полиции прокомментировали произошедшее.

Еще один неприятный инцидент с его участием произошел также в конце сентября 2022 года. Исполнителя обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217044-v-policii-almaty-otreagirovali-na-informaciyu-v-seti-o-zaderzhanii-almasa-kishkenbaeva/