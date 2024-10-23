"Знаем, что правда восторжествует": дети арестованного Пи Дидди выступили в защиту отца

Дети арестованного рэпера Пи Дидди, против которого выдвинут ряд серьезных обвинений, опубликовали совместный пост в Instagram в поддержку отца, передает NUR.KZ со ссылкой на DailyMail.

Скандально известный рэпер, которому скоро исполнится 55 лет, находится под арестом в Бруклине, ему отказали в освобождении под залог, отмечает издание.

В преддверии федерального суда по делу о торговле людьми, который назначен на 5 мая, шестеро детей Пи Дидди выступили с заявлением в поддержку отца.

Они призвали не верить слухам и неподтвержденным обвинениям в соцсетях против рэпера, заявив, что прошлый месяц "опустошил их семью".

"Многие судили как его, так и нас, основываясь на обвинениях, теориях заговора и ложных историях, которые разрослись до абсурда в социальных сетях.

Мы едины, поддерживая тебя на каждом этапе пути. Мы держимся за правду, зная, что она восторжествует и ничто не сломит силу нашей семьи. Мы скучаем по тебе и любим тебя, папа", - отмечено в публикации в Instagram.

Напомним, в середине сентября стало известно, что Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy - прим. ред.) арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявлены три обвинения - рэкет, принудительная секс-торговля и перевозка жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

В Сети активно обсуждают скандальные вечеринки Дидди - пользователи соцсетей считают, что именно они становились местом противоправных действий.

Отметим, что недавно против Пи Дидди подали новые иски по обвинению в изнасиловании. На днях рэпер впервые опубликовал пост в Instagram после ареста.