Против P. Diddy подали новые иски по обвинению в изнасиловании

Против скандально известного рэпера Шона Комбса (P. Diddy) поданы несколько новых исков. В числе пострадавших, предположительно, трое мужчин и две женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщает издание со ссылкой на судебные документы, гражданские иски по обвинению в изнасиловании поданы против рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy.

Отмечается, что иски были поданы в Южном округе Нью-Йорка от трех мужчин и двух женщин, имена которых не отображены в документах. Инциденты, упомянутые в жалобах, охватывают период с 1995 по 2021 год и включают обвинения в сексуальном насилии и изнасиловании.

В одном из поданных исков P.Diddy обвиняют в сексуальном насилии над 19-летней студенткой колледжа 20 лет назад.

Напомним, 17 сентября адвокат известного американского рэпера и продюсера P. Diddy сообщил об аресте своего подзащитного. Но обвинения артисту на тот момент не были предъявлены.

Он добавил, что Комбс сотрудничал со следствием и приехал в Нью-Йорк в ожидании обвинения. При этом вину в сексуальном насилии рэпер не признает, а все обвинения против себя он ранее назвал сфабрикованными.

Позже рэпер обвинил прокуроров в незаконной утечке информации.

По данным Русской службы BBC, P. Diddy обвиняют в рэкете, принудительной секс-торговле и перевозке жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

Отметим, как пишет ТАСС, Комбс родился в 1969 году в Нью-Йорке.

Свою карьеру он начал в 90-х годах, выступая под псевдонимами Puff Daddy, Diddy и P. Diddy. Широкая известность пришла к рэперу после его дебютного альбома No Way Out (1997), за который он удостоился музыкальной премии Grammy.

Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в 1 млрд долларов, что поставило его на вторую строчку самых богатых хип-хоп исполнителей после Jay-Z.