Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Против P. Diddy подали новые иски по обвинению в изнасиловании

Опубликовано:

Музыкант и предприниматель Шон Комбс (P. Diddy) в октябре 2023 года
Шон Комбс (P. Diddy) в октябре 2023 года. Фото: Getty Images / Shareif Ziyadat

Против скандально известного рэпера Шона Комбса (P. Diddy) поданы несколько новых исков. В числе пострадавших, предположительно, трое мужчин и две женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщает издание со ссылкой на судебные документы, гражданские иски по обвинению в изнасиловании поданы против рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy.

Отмечается, что иски были поданы в Южном округе Нью-Йорка от трех мужчин и двух женщин, имена которых не отображены в документах. Инциденты, упомянутые в жалобах, охватывают период с 1995 по 2021 год и включают обвинения в сексуальном насилии и изнасиловании. 

В одном из поданных исков P.Diddy обвиняют в сексуальном насилии над 19-летней студенткой колледжа 20 лет назад.

Напомним, 17 сентября адвокат известного американского рэпера и продюсера P. Diddy сообщил об аресте своего подзащитного. Но обвинения артисту на тот момент не были предъявлены.

Он добавил, что Комбс сотрудничал со следствием и приехал в Нью-Йорк в ожидании обвинения. При этом вину в сексуальном насилии рэпер не признает, а все обвинения против себя он ранее назвал сфабрикованными.

Позже рэпер обвинил прокуроров в незаконной утечке информации.

По данным Русской службы BBC, P. Diddy обвиняют в рэкете, принудительной секс-торговле и перевозке жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

Отметим, как пишет ТАСС, Комбс родился в 1969 году в Нью-Йорке.

Свою карьеру он начал в 90-х годах, выступая под псевдонимами Puff Daddy, Diddy и P. Diddy. Широкая известность пришла к рэперу после его дебютного альбома No Way Out (1997), за который он удостоился музыкальной премии Grammy.

Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в 1 млрд долларов, что поставило его на вторую строчку самых богатых хип-хоп исполнителей после Jay-Z.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2174233-novye-iski-po-obvineniyu-v-iznasilovanii-podali-protiv-p-diddy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie